БЕБ заблокувало обмінники, які використовували платіжні системи рф: вилучено майже 60 млн грн готівкою в еквіваленті — Finance.ua
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БЕБ заблокувало обмінники, які використовували платіжні системи рф: вилучено майже 60 млн грн готівкою в еквіваленті

Кримінал
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БЕБ заблокувало обмінники, які використовували платіжні системи рф: вилучено майже 60 млн грн готівкою в еквіваленті
БЕБ заблокувало обмінники, які використовували платіжні системи рф: вилучено майже 60 млн грн готівкою в еквіваленті, Фото: esbu.gov.ua
Детективи Бюро економічної безпеки України викрили фізичних та юридичних осіб, які організували тіньову схему грошових переказів через заборонені в Україні російські платіжні системи — так звані «Юmoney» та «Webmoney».
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Згадані особи забезпечили роботу як підпільних пунктів обміну, так і онлайн-обмінників, через які проводили транзакції криптовалют, електронних грошей, російського рубля.
Обмінні операції проводилися без відображення в бухгалтерському та податковому обліках, з використанням підроблених документів на переказ, платіжних карток тощо.
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Легалізація коштів здійснювалася в інтересах спецслужб країни-агресора, представників «хакерського середовища», а також клієнтів з високоризикового сегменту.
Правоохоронці провели обшуки за адресами проживання власників обмінних платформ у Києві, Харкові, Рівному та Сумах.
Співробітники БЕБ встановили та задокументували виведення російської валюти через згадані обмінні пункти.
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За результатами 22 обшуків виявлено та вилучено кошти в доларах США, євро, польських злотих, фунтах стерлінгів, швейцарських франках тощо, що в загальному еквіваленті становить майже 60 млн грн. Також вилучено технічні засоби, на яких фіксувалися операції по транзакціях та конвертації електронних грошей, криптовалюти і російського рубля.
Наразі одному з фігурантів повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення), а також стосовно ще двох осіб задокументовано докази причетності до згаданої протиправної діяльності, готується клопотання про оголошення їм про підозру.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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