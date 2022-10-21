БЕБ вилучило понад 5 млн грн в офісах м’ясокомбінату, пов’язаного з росією — Finance.ua
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БЕБ вилучило понад 5 млн грн в офісах м’ясокомбінату, пов’язаного з росією

Кримінал
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БЕБ вилучило понад 5 млн грн в офісах м’ясокомбінату, пов’язаного з росією
БЕБ вилучило понад 5 млн грн в офісах м’ясокомбінату, пов’язаного з росією, Фото: БЕБ
Бюро економічної безпеки України повідомило, що вилучило понад 5 млн грн в офісах м’ясокомбінату, пов’язаного з росією.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
«Детективи Бюро економічної безпеки України провели санкціоновані обшуки за адресами офісних приміщень підприємства харчової промисловості, яке частково належить громадянам російської федерації. У результаті обшуків вилучено та арештовано грошові кошти у сумі понад 5 млн грн», — сказано в повідомленні.
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Товариство було задіяне у схемі ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Слідством викрито схему, організовану з використанням пов’язаних між собою суб’єктів господарської діяльності, бенефіціарними власниками яких є громадяни рф.
У період з 2019 до 2022 роки вони документально оформлювали безтоварні операції, використовуючи реквізити м’ясокомбінату, та реалізовували продукцію за готівкові кошти. В цих операціях були задіяні підприємства з ознаками транзитності та ризиковості.
Таким чином було занижено податок на прибуток на майже 40 млн грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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