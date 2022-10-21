БЕБ викрило тютюнову компанію в ухиленні від сплати податків на 18,5 мільйона — Finance.ua

БЕБ викрило тютюнову компанію в ухиленні від сплати податків на 18,5 мільйона Вчора 21:38 — Кримінал

БЕБ викрило тютюнову компанію в ухиленні від сплати податків на 18,5 мільйона, Фото: БЕБ

Бюро економічної безпеки викрило тютюнову компанію, яка ухилилась від сплати податків на понад 18,5 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

«Співробітники Бюро економічної безпеки України викрили службових осіб товариства, що діє у сфері виготовлення тютюну та тютюнових виробів, в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. У період 2020-2022 років працівники СГД здійснювали продаж тютюнових виробів власного виробництва за готівкові кошти без відображення таких операцій в податковій та фінансовій звітності», — сказано в повідомленні.

У результаті ухилення від сплати акцизного податку та податку на додану вартість підприємство завдало державі збитків на загальну суму понад 18,5 млн грн.

Детективи Головного підрозділу детективів БЕБ за результатами санкціонованих обшуків, проведеними у складських приміщеннях в Одеській області, виявили та вилучили майно на понад 10 млн грн.

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