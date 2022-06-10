БЕБ викрило легалізацію російською компанією понад 140 млн грн — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

БЕБ викрило легалізацію російською компанією понад 140 млн грн

Вчора 03:48Кримінал
105
БЕБ викрило легалізацію російською компанією понад 140 млн грнБЕБ викрило легалізацію російською компанією понад 140 млн грн
Виробник електричних проводів та кабелів у Запорізькій області незаконно вивів із України 140 млн грн. Бенефіціаром є громадянин росії.
Про це повідомило Бюро економічної безпеки (БЕБ) України.
Читайте також
«Співробітники Бюро економічної безпеки України спільно з Запорізькою обласною прокуратурою в ході відпрацювання юридичних осіб, пов’язаних з російською федерацією на території Запорізької області, виявили суб’єкта господарювання, бенефіціарним власником якого є громадянин країни агресора», — сказано в повідомленні.
Встановлено, що в період 2021 року службові особи підприємства по виробництву електричних проводів та кабелів, здійснювали виведення капіталу з країни під виглядом виплати дивідендів.
Місце для вашої реклами
Таким чином зловмисники легалізували грошові кошти від незаконної діяльності, на загальну суму понад 140 млн грн.
За даними фактами розпочато кримінальне провадження.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.