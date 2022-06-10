БЕБ викрило легалізацію російською компанією понад 140 млн грн — Finance.ua

«Співробітники Бюро економічної безпеки України спільно з Запорізькою обласною прокуратурою в ході відпрацювання юридичних осіб, пов’язаних з російською федерацією на території Запорізької області, виявили суб’єкта господарювання, бенефіціарним власником якого є громадянин країни агресора», — сказано в повідомленні.
Встановлено, що в період 2021 року службові особи підприємства по виробництву електричних проводів та кабелів, здійснювали виведення капіталу з країни під виглядом виплати дивідендів.