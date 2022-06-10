БЕБ викрило легалізацію російською компанією понад 140 млн грн — Finance.ua

БЕБ викрило легалізацію російською компанією понад 140 млн грн

Вчора 03:48 — Кримінал

БЕБ викрило легалізацію російською компанією понад 140 млн грн

Виробник електричних проводів та кабелів у Запорізькій області незаконно вивів із України 140 млн грн. Бенефіціаром є громадянин росії.

Про це повідомило Бюро економічної безпеки (БЕБ) України.

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«Співробітники Бюро економічної безпеки України спільно з Запорізькою обласною прокуратурою в ході відпрацювання юридичних осіб, пов’язаних з російською федерацією на території Запорізької області, виявили суб’єкта господарювання, бенефіціарним власником якого є громадянин країни агресора», — сказано в повідомленні.

Встановлено, що в період 2021 року службові особи підприємства по виробництву електричних проводів та кабелів, здійснювали виведення капіталу з країни під виглядом виплати дивідендів.

Таким чином зловмисники легалізували грошові кошти від незаконної діяльності, на загальну суму понад 140 млн грн.

За даними фактами розпочато кримінальне провадження.

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