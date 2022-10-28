БЕБ викрило директора товариства на махінаціях з ПДВ на 3,5 млн грн — Finance.ua
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БЕБ викрило директора товариства на махінаціях з ПДВ на 3,5 млн грн

Кримінал
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БЕБ викрило директора товариства на махінаціях з ПДВ на 3,5 млн грн
БЕБ викрило директора товариства на махінаціях з ПДВ на 3,5 млн грн
Співробітники Бюро економічної безпеки України викрили директора товариства, яке спеціалізується на оптовій торгівлі м’ясом, на махінаціях з ПДВ на 3,5 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба установи.
Директор компанії, за попередньою змовою з групою осіб декількох суб’єктів господарської діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив незаконне відшкодування ПДВ.
Основним видом згаданого товариства є діяльність в сфері оптової торгівлі м’ясом і м’ясними продуктами. Керівник укладав договори щодо придбання м’яса та м’ясопродуктів у юридичних та фізичних осіб для їх переробки та подальшого продажу як на території України так і для експорту. Насправді, жодних поставок продукції не здійснювалося.
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Протягом тривалого часу, директор товариства, за результатами проведених безтоварних фінансово-господарських операцій, подавав недостовірні відомості про відшкодування податку на додану вартість. Таким чином відбувалося формування штучного податкового кредиту з ПДВ з метою звернення до ГУ ДПС в Івано-Франківській області для його відшкодування. Використовуючи таку схему компанія отримала безпідставне відшкодування з ПДВ на загальну суму понад 3,5 млн грн.
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Наприкінці вересня директору товариства було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Обґрунтованість підозри у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується зібраними доказами, матеріалами перевірок, звітами, показаннями фізичних осіб тощо.
Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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