БЕБ відкрило провадження стосовно бізнесмена, який не сплатив 94 млн грн податків — Finance.ua
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БЕБ відкрило провадження стосовно бізнесмена, який не сплатив 94 млн грн податків

Кримінал
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БЕБ відкрило провадження стосовно бізнесмена, який не сплатив 94 млн грн податків
БЕБ відкрило провадження стосовно бізнесмена, який не сплатив 94 млн грн податків
Бюро економічної безпеки України розпочало кримінальне провадження щодо діяльності компанії, що належить одному із найбагатших українських бізнесменів, який зараз перебуває у міжнародному розшуку. Його підприємство підозрюється в ухиленні від сплати податків та фактичному ненадходженні до Державного бюджету коштів в розмірі 94,6 млн грн.
Про це повідомляють у прес-службі БЕБ.
Незаконна схема полягала у тому, що гірничодобувна компанія замовляла будівельно-ремонтні роботи у підприємства, яке також належить цьому відомому мільярдеру, до того ж уродженцю рф.
Службові особи субпідрядника, залучаючи компанії з ознаками «фіктивності», створювали документальну видимість постачання товарно-матеріальних цінностей. Протягом 2019-2021 років, в діях службових осіб приватного акціонерного товариства, попередньо вбачаються ознаки ухилення від сплати податків на суму 94,6 млн грн.
Відомості про кримінальне правопорушення службовими особами зазначених компаній внесені до ЄРДР на підставі висновків фахівців Департаменту аналізу інформації та управління ризиками БЕБ.
Досудове розслідування по кримінальному провадженню з ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України) здійснюють детективи Головного підрозділу детективів БЕБ за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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