БЕБ у Києві упередили 9 млн незаконного відшкодування ПДВ — Finance.ua
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БЕБ у Києві упередили 9 млн незаконного відшкодування ПДВ

Кримінал
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БЕБ у Києві упередили 9 млн незаконного відшкодування ПДВ
БЕБ у Києві упередили 9 млн незаконного відшкодування ПДВ
Аналітики Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснили моніторинг 317 податкових декларацій, поданих суб'єктами господарювання, що перебувають на податковому обліку ГУ ДПС у м. Києві.
Про це пише Бюро економічної безпеки.
Лише за період вересень — листопад 2023 року аналітики Бюро виявили 19 підприємств з потенційними ризиками незаконного відшкодування ПДВ з державного бюджету на суму понад 135 млн грн. Їх діяльність охоплювала експорт сільськогосподарської продукції, будівництво, енергетику тощо.
Аби не допустити розтрату бюджетних коштів співробітники БЕБ скерували рекомендаційні листи до ГУ ДПС у м. Києві щодо виявлених ризиків та необхідності проведення контрольно-перевірочних заходів.
Ще до початку перевірки 3 компанії, що здійснювали виробництво металоконструкцій та діяли у сфері нерухомості, подали уточнюючі розрахунки та самостійно зменшили бюджетне відшкодування на суму понад 9 млн грн.
За матеріалами:
Finance.ua
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