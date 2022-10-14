БЕБ повідомило про підозру громадянці України в ухиленні від сплати податків в розмірі 23 млн грн — Finance.ua

БЕБ повідомило про підозру громадянці України в ухиленні від сплати податків в розмірі 23 млн грн
Бюро Економічної Безпеки викрило особу, яка упродовж 2012-2016 років здійснювала валютні фінансові операції з коштами отриманими в результаті незаконної діяльності.
Про це повідомляється на сайті БЕБ.
Ці кошти не були задекларовані як доходи в податкових органах України. Громадянка сприяла їх виведенню з України через іноземні та офшорні компанії, в результаті чого отримала доходів на понад 180 млн грн.
Такі дії передували легалізації (відмиванню) доходів, що спричинило несплату податків до державного бюджету в розмірі понад 23 млн грн.
Вказаній особі повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 (умисне ухилення від сплати податків) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України.
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