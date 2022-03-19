БЕБ опрацювала майже 400 повідомлень щодо необґрунтованого завищення цін — Finance.ua

БЕБ опрацювала майже 400 повідомлень щодо необґрунтованого завищення цін

Вчора 03:36 — Особисті фінанси

БЕБ опрацювала майже 400 повідомлень щодо необґрунтованого завищення цін

Бюро економічної безпеки відпрацьовало майже 400 повідомлень щодо необґрунтованого завищення цін.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Як зазначається, відпрацьовано декілька сотень суб’єктів господарювання, щодо яких надходили повідомлення про необґрунтоване завищення цін на Телеграм бот та електронну скриньку БЕБ.

Наразі отримано близько 700 повідомлень громадян щодо таких порушень, майже 400 з них вже опрацьовано.

Де найбільше скарг

Найбільше скарг надійшло із Львівської області — 177 повідомлень, м. Києва та Київської області — 70, Дніпропетровської області — 68, Закарпатської області — 54, Вінницької області — 45.

Переважна більшість повідомлень стосується завищення цін на оренду житла, продукти харчування, товари першої необхідності, а також на пальне.

Результати

БЕБ відпрацьовує та встановлює причини підвищення цін по ланцюгу від роздрібного продавця до гуртового. У більшості регіонів досягнуто позитивних зрушень для відновлення економічних прав громадян, зокрема, зменшення цін на продукти харчування на ринках та в магазинах.

В окремих випадках, орендодавці, що завищили ціни, здійснюють безкоштовне поселення переселенців. Інші частково повертають кошти за проживання. Так, в одній із західних областей, проживаючим в готелі повернули 15 тис. грн, сплачені за проживання за 2 доби. Також підприємці перераховують кошти для підтримки ЗСУ, допомагають волонтерам.

Щодо цін на пальне, з’ясувалося, що більшістю АЗС встановлено мінімальну націнку з урахуванням граничних торгових націнок відповідно до рішення Міністерства економіки України.

Крім того, у процесі уточнення повідомлень, деякі заявники відмовилися підтверджувати свої заявки. Також частина заявлених повідомлень не підтвердилася.

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