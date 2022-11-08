БЕБ домовився про співпрацю з представниками МВФ в Україні — Finance.ua

БЕБ домовився про співпрацю з представниками МВФ в Україні Вчора 15:47 — Казна та Політика

В Бюро економічної безпеки України провели онлайн-зустріч з представниками Міжнародного валютного фонду.

Насамперед директор Бюро Вадим Мельник подякував представникам МВФ за надану Україні допомогу. Він розповів як відбувається становлення держоргану, про структуру БЕБ, важливість аналітики та ризик-орієнтованого підходу для аналізу кримінальних явищ в економіці.

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«Головний KPI БЕБ — зниження рівня тіньової економіки, що дозволить легальному бізнесу розвиватися та залучить іноземні інвестиції. Упередження нанесення шкоди бюджету України, відшкодування завданих збитків та покарання порушників — це вже його складові. Співробітники БЕБ сумлінно виконують свою роботу на економічному фронті. Але для сталого інституційного розвитку органу необхідна підтримка міжнародних партнерів. Тільки спільними зусиллями з нашими міжнародними партнерами, цеглина за цеглиною, ми побудуємо дієвий та ефективний орган, що буде здатний гарантувати економічну безпеку нашої держави» , — зазначив Мельник.

За результатами зустрічі сторони домовилися про налагодження двосторонньої співпраці між БЕБ та представниками МВФ, підтримку робочих стосунків.

Представники МВФ, в свою чергу, погодилися підтримувати незалежність та інституційний розвиток БЕБ.

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