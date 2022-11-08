БЕБ домовився про співпрацю з представниками МВФ в Україні — Finance.ua
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БЕБ домовився про співпрацю з представниками МВФ в Україні

Казна та Політика
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В Бюро економічної безпеки України провели онлайн-зустріч з представниками Міжнародного валютного фонду.
Насамперед директор Бюро Вадим Мельник подякував представникам МВФ за надану Україні допомогу. Він розповів як відбувається становлення держоргану, про структуру БЕБ, важливість аналітики та ризик-орієнтованого підходу для аналізу кримінальних явищ в економіці.
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«Головний KPI БЕБ — зниження рівня тіньової економіки, що дозволить легальному бізнесу розвиватися та залучить іноземні інвестиції. Упередження нанесення шкоди бюджету України, відшкодування завданих збитків та покарання порушників — це вже його складові. Співробітники БЕБ сумлінно виконують свою роботу на економічному фронті. Але для сталого інституційного розвитку органу необхідна підтримка міжнародних партнерів. Тільки спільними зусиллями з нашими міжнародними партнерами, цеглина за цеглиною, ми побудуємо дієвий та ефективний орган, що буде здатний гарантувати економічну безпеку нашої держави» , — зазначив Мельник.
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За результатами зустрічі сторони домовилися про налагодження двосторонньої співпраці між БЕБ та представниками МВФ, підтримку робочих стосунків.
Представники МВФ, в свою чергу, погодилися підтримувати незалежність та інституційний розвиток БЕБ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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