Baykar вперше показала в русі нову «пташку» Bayraktar TB3 (відео) — Finance.ua

Baykar вперше показала в русі нову «пташку» Bayraktar TB3 (відео) Сьогодні 18:00 — Технології&Авто

Baykar вперше показала в русі нову «пташку» Bayraktar TB3 (відео)

Турецька компанія-виробник безпілотників Baykar вперше показала свій новий розвідувально-ударний БПЛА Bayraktar TB3 під час випробувань. Такі БПЛА планують розмістити на військовому кораблі.

ролику , опублікованому компанією в Facebook, показаний перший «злітний» проїзд по аеродромній смузі.

«Bayraktar TB3 успішно завершив перше випробування на високошвидкісному проході», — зазначили в компанії.

Як заявляли в Baykar, новий дрон Bayraktar TB3, що знаходиться в стадії випробувань, — середньовисотний бойовий БПЛА зі складаними крилами, що здатний на тривалі польоти та не потребує для зльоту і посадки довгої злітної смуги. Він обладнаний підвіскою для інтелектуальних боєприпасів і системою лазерного наведення. Довжина безпілотника — 8,35 м, висота — 2,6 м. він може розвивати швидкість до 300 км/год і переносити вантажі вагою до 280 кг.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.