Baykar вперше показала в русі нову «пташку» Bayraktar TB3 (відео) — Finance.ua
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Baykar вперше показала в русі нову «пташку» Bayraktar TB3 (відео)

Технології&Авто
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Baykar вперше показала в русі нову «пташку» Bayraktar TB3 (відео)
Baykar вперше показала в русі нову «пташку» Bayraktar TB3 (відео)
Турецька компанія-виробник безпілотників Baykar вперше показала свій новий розвідувально-ударний БПЛА Bayraktar TB3 під час випробувань. Такі БПЛА планують розмістити на військовому кораблі.
У ролику, опублікованому компанією в Facebook, показаний перший «злітний» проїзд по аеродромній смузі.
«Bayraktar TB3 успішно завершив перше випробування на високошвидкісному проході», — зазначили в компанії.
Як заявляли в Baykar, новий дрон Bayraktar TB3, що знаходиться в стадії випробувань, — середньовисотний бойовий БПЛА зі складаними крилами, що здатний на тривалі польоти та не потребує для зльоту і посадки довгої злітної смуги. Він обладнаний підвіскою для інтелектуальних боєприпасів і системою лазерного наведення. Довжина безпілотника — 8,35 м, висота — 2,6 м. він може розвивати швидкість до 300 км/год і переносити вантажі вагою до 280 кг.
За матеріалами:
УНІАН
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