Байден заборонив імпорт алкоголю, діамантів, морепродуктів з росії — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Байден заборонив імпорт алкоголю, діамантів, морепродуктів з росії

11.03.2022, 18:20Світ
215
Президент США Джо Байден оголосив нові санкції США проти росії. Зокрема, Вашингтон заборонив імпорт алкоголю, діамантів, морепродуктів з рф.
Про це Байден заявив під час виступу 11 березня.
Крім того, Білий дім заявив про запровадження повних блокуючих санкцій проти керівників банків росії та членів держдуми.
Також лідер США пообіцяв відправити нову гуманітарну допомогу Україні.
Він підтвердив, що негайно підпише виділення для України понад 13 мільярдів доларів термінової допомоги, яке вчора, 10 березня, схвалив Сенат США.
Байден запевнив, що Захід буде надалі посилювати підтримку України. Утім, він вкотре заявив, що НАТО не буде воювати проти росії. Це, за його словами, призведе до третьої світової війни.
«Ми вже знаємо, що путін ніколи не переможе. Він намагався покорити Україну без боротьби, але цього не вийде... Ми не дозволимо автократам, які претендують на статус імператора, загрожувати світу ... Ми повинні забезпечити мир і безпеку у всьому світі», — сказав Байден.
Відповідаючи на запитання журналістки, президент США наголосив, що росія «заплатить високу ціну», якщо путін наважиться використовувати хімічну зброю.
За матеріалами: hromadske.tv
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Email розсилка Finance.ua
Коротко про головне за день

Також за темою

Також за темою

Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.