Байден заборонив імпорт алкоголю, діамантів, морепродуктів з росії — Finance.ua

Байден заборонив імпорт алкоголю, діамантів, морепродуктів з росії

Президент США Джо Байден оголосив нові санкції США проти росії. Зокрема, Вашингтон заборонив імпорт алкоголю, діамантів, морепродуктів з рф.

Про це Байден заявив під час виступу 11 березня.

Крім того, Білий дім заявив про запровадження повних блокуючих санкцій проти керівників банків росії та членів держдуми.

Також лідер США пообіцяв відправити нову гуманітарну допомогу Україні.

Він підтвердив, що негайно підпише виділення для України понад 13 мільярдів доларів термінової допомоги, яке вчора, 10 березня, схвалив Сенат США.

Байден запевнив, що Захід буде надалі посилювати підтримку України. Утім, він вкотре заявив, що НАТО не буде воювати проти росії. Це, за його словами, призведе до третьої світової війни.

«Ми вже знаємо, що путін ніколи не переможе. Він намагався покорити Україну без боротьби, але цього не вийде... Ми не дозволимо автократам, які претендують на статус імператора, загрожувати світу ... Ми повинні забезпечити мир і безпеку у всьому світі», — сказав Байден.

Відповідаючи на запитання журналістки, президент США наголосив, що росія «заплатить високу ціну», якщо путін наважиться використовувати хімічну зброю.

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