Байден вважає, що за темпами зростання економіки Штати цьогоріч випередять Китай — Finance.ua

Байден вважає, що за темпами зростання економіки Штати цьогоріч випередять Китай
Президент США Джо Байден заявляє, що 2022 року економіка Сполучених Штатів зростає швидше, ніж економіка Китаю.
Як передає Укрінформ, про це він написав у Твіттері.
«Незалежні експерти навіть прогнозують, що в поточному році економіка США може зростати швидше, ніж економіка Китаю. Такого не було з 1976 року», — зазначив президент, не вказавши, яких експертів має на увазі.
Водночас керівник бюро в ЄС видання China Daily Чень Вехуа навів у коментарях до твіту Байдена дані Міжнародного валютного фонду, відповідно до яких зростання ВВП у США цього року прогнозовано становитиме 1,6%, Китаю — 3,2%.
«МВФ вважає інакше», — написав він.
Як раніше повідомляв Укрінформ із посиланням на The Guardian, кожен п’ятий міський житель у Китаї втратив роботу, сильний стрес переживає малий та середній бізнес КНР. Головними ж причинами ситуації, що склалась, аналітики називають ковідну ізоляцію цілих міст та суворість карантинних заходів.
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