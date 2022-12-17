Байден вважає, що за темпами зростання економіки Штати цьогоріч випередять Китай — Finance.ua
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Байден вважає, що за темпами зростання економіки Штати цьогоріч випередять Китай

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Президент США Джо Байден заявляє, що 2022 року економіка Сполучених Штатів зростає швидше, ніж економіка Китаю.
Як передає Укрінформ, про це він написав у Твіттері.
«Незалежні експерти навіть прогнозують, що в поточному році економіка США може зростати швидше, ніж економіка Китаю. Такого не було з 1976 року», — зазначив президент, не вказавши, яких експертів має на увазі.
Водночас керівник бюро в ЄС видання China Daily Чень Вехуа навів у коментарях до твіту Байдена дані Міжнародного валютного фонду, відповідно до яких зростання ВВП у США цього року прогнозовано становитиме 1,6%, Китаю — 3,2%.
«МВФ вважає інакше», — написав він.
Як раніше повідомляв Укрінформ із посиланням на The Guardian, кожен п’ятий міський житель у Китаї втратив роботу, сильний стрес переживає малий та середній бізнес КНР. Головними ж причинами ситуації, що склалась, аналітики називають ковідну ізоляцію цілих міст та суворість карантинних заходів.
За матеріалами:
Укрінформ
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