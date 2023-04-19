Байден продовжив заборону на захід у порти США для російських суден — Finance.ua
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Байден продовжив заборону на захід у порти США для російських суден

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Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден продовжив заборону на захід російських суден в американські порти.
Білий дім опублікував його Послання до Конгресу про продовження надзвичайного стану в країні і про надзвичайний стан щодо регулювання стоянки і руху російських суден в порти Сполучених Штатів.
«Політика і дії уряду російської федерації щодо продовження навмисної, невиправданої, неспровокованої і жорстокої війни проти України продовжують являти собою надзвичайний стан в країні через порушення або загрозу порушення міжнародних відносин Сполучених Штатів», — написав він.

Блокування портів для суден рф: що відомо

Нагадаємо, що у квітні 2022 року, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, порти всіх країн Європейського Союзу закрили доступ для суден, зареєстрованих під прапором рф.
За матеріалами:
УНІАН
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