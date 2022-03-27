Байден планує запровадити новий податок для мільярдерів – CNBC — Finance.ua

Байден планує запровадити новий податок для мільярдерів – CNBC

Вчора 15:10 — Світ

Байден планує запровадити новий податок для мільярдерів – CNBC

Президент США Джо Байден планує запровадии в США новий податок. Він буде націлений на найбагатших представників суспільства.

Про це повідомляє CNBC

Зазначається, що Джо Байден представить зміни, коли оприлюднить свій бюджет на 2023 рік.

«Мінімальний прибутковий податок для мільярдерів» має встановити мінімальну ставку податку в розмірі 20% для домогосподарств США вартістю понад $100 млн.

«Цей мінімальний податок гарантує, що найбагатші американці більше не платитимуть податок за нижчою ставкою, ніж вчителі та пожежники», — йдеться в повідомленні.

При цьому в ЗМІ уточнили, що пропонований збір скоротить дефіцит у наступному десятилітті приблизно на $360 млрд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.