Байден підписав закон для уникнення урядового «шатдауну» в США — Finance.ua

Байден підписав закон для уникнення урядового «шатдауну» в США
Президент США Джо Байден затвердив своїм підписом закон про короткострокове фінансування уряду, уникнувши таким чином можливість «шатдауну» в країні в умовах не прийнятого досі державного бюджету на 2023 фінансовий рік.
Про це йдеться в офіційному повідомленні Білого дому.
"Президент підписав закон H.R. 1437 щодо продовження фінансування — 2023, який забезпечує асигнування для федеральних агентств на 2023 фінансовий рік до 23 грудня 2022 року",- зазначається в повідомленні.
Таким чином, урядовим установам США продовжить нараховуватися компенсація витрат та заробітна плата для працівників за рівнем попереднього фінансового року. Передбачається, що впродовж наступного тижня демократи й республіканці в Конгресі продовжать переговори щодо ухвалення основного законопроєкту з держбюджетом США на 2023 фінансовий рік, який формально вже розпочався 1 жовтня цього року.
Нагадаємо, Сенат США проголосував 71 голосами «за» та 19 «проти», ухваливши законопроєкт. Напередодні документ був прийнятий Палатою представників США.
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