Байден оприлюднив декларацію про доходи за 2021 рік — Finance.ua

Байден оприлюднив декларацію про доходи за 2021 рік

Вчора 10:44 — Особисті фінанси

Президент США Джо Байден разом із дружиною задекларував $610,7 тис., які вони у 2021 році заробили разом.

Про це повідомляє Reuters

Таким чином, подружжя Байденів заробило за рік $610,7 тис., заплатило $150,4 тис. федеральних податків — ставка прибуткового податку становила 24,6%.

$17,4 тис. було спрямовано на благодійність, $5 тис. із них — до Фонду захисту дітей ім. Бо Байдена.

Джо Байден на посаді президента США заробив $378,3 тис. — це нижче за звичайний показник у $400 тис., оскільки він обійняв посаду 20 січня. При цьому Джилл Байден заробила $67,1 тис. як викладач.

Віцепрезидент США Камала Гарріс та її чоловік Дуглас Емгофф заробили $1,65 млн. Вони заплатили $523,4 тис. податків та пожертвували $22 тис.

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