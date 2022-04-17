Байден оприлюднив декларацію про доходи за 2021 рік — Finance.ua
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Байден оприлюднив декларацію про доходи за 2021 рік

Вчора 10:44Особисті фінанси
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Президент США Джо Байден разом із дружиною задекларував $610,7 тис., які вони у 2021 році заробили разом.
Про це повідомляє Reuters.
Таким чином, подружжя Байденів заробило за рік $610,7 тис., заплатило $150,4 тис. федеральних податків — ставка прибуткового податку становила 24,6%.
$17,4 тис. було спрямовано на благодійність, $5 тис. із них — до Фонду захисту дітей ім. Бо Байдена.
Джо Байден на посаді президента США заробив $378,3 тис. — це нижче за звичайний показник у $400 тис., оскільки він обійняв посаду 20 січня. При цьому Джилл Байден заробила $67,1 тис. як викладач.
Віцепрезидент США Камала Гарріс та її чоловік Дуглас Емгофф заробили $1,65 млн. Вони заплатили $523,4 тис. податків та пожертвували $22 тис.
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За матеріалами: Espreso.tv
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