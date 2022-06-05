Батьки тяжко хворих дітей отримали право на дострокове призначення пенсії за віком — Finance.ua
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Батьки тяжко хворих дітей отримали право на дострокове призначення пенсії за віком

Вчора 19:12Особисті фінанси
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Батьки дітей, хворих на тяжкі, рідкісні захворювання, яким не встановлено інвалідність, та які виховали їх до досягнення шестирічного віку, мають право на дострокове призначення пенсії за віком, пише
Таке право надається одному з батьків, відповідно до Закону України від 15 лютого 2022 року № 2040-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства».

Коли призначається дострокова пенсія?

  • матерям тяжко хворих дітей така пенсія призначається після досягнення 50 років та за наявності не менше ніж 15 років страхового стажу;
  • батькові дитини така пенсія може бути призначена за вибором матері або в разі її відсутності після досягнення ним 55 років та за наявності у нього страхового стажу не менше ніж 20 років.
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За матеріалами: На пенсии
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