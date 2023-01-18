Банки зобов'язані надати НБУ інформацію про відокремлені підрозділи по торгівлі готівковою валютою — Finance.ua
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Банки зобов'язані надати НБУ інформацію про відокремлені підрозділи по торгівлі готівковою валютою

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Національний банк України нагадує банкам про необхідність надання інформації про свої відокремлені підрозділи, відкриті з метою здійснення торгівлі валютними цінностями в готівковій формі.
Продовжуючи врегульовувати практичні питання формування та ведення Реєстру пунктів обміну іноземної валюти (далі — Реєстр), Національний банк оновив автоматизовану інформаційну систему ведення Державного реєстру банків.
Відтепер ця система дає змогу банкам надавати інформацію про свої відокремлені підрозділи, відкриті з метою здійснення торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, які підлягають включенню до Реєстру.
Банки зобов’язані забезпечити надання регулятору через автоматизовану інформаційну систему ведення Державного реєстру банків такої інформації протягом 10 робочих днів після отримання повідомлення засобами електронної пошти Національного банку про оновлення автоматизованої інформаційної системи ведення Державного реєстру банків. Таке повідомлення Національний банк направив банкам 17 січня 2023 року.
Отже, банкам необхідно надати інформацію про свої відокремлені підрозділи, відкриті з метою здійснення торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, до 31 січня 2023 року включно.
Такий термін передбачений у пункті 5 постанови Правління Національного банку від 30 грудня 2022 року № 254 «Про затвердження Положення про Реєстр пунктів обміну іноземної валюти та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України».
Нагадаємо, необхідність запровадження Реєстру зумовлена введенням в дію з 1 січня 2023 року Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування діяльності з торгівлі валютними цінностями у готівковій формі».
За матеріалами:
Українські Новини
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