Банки збільшили обсяг кредитів населенню — Finance.ua

Банки збільшили обсяг кредитів населенню Сьогодні 20:01 — Кредит&Депозит

Банки збільшили обсяг кредитів населенню

Обсяги чистого роздрібного гривневого кредитного портфеля в другому кварталі зросли вперше від початку повномасштабного вторгнення — на 4,5% - передусім унаслідок відновлення карткового кредитування.

Як ідеться в повідомленні НБУ, також зросли обсяги іпотечного кредитування на 2,7% завдяки видачі позик за програмою «єОселя».

Чистий гривневий корпоративний кредитний портфель протягом перших двох місяців другого кварталу ще скорочувався, проте в червні дещо зріс — вперше за останніх 12 місяців.

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Визнання банками кредитних втрат унаслідок війни незначне. Частка непрацюючих кредитів фізичним особам у другому кварталі вперше з початку введення воєнного стану знизилася на 2 в.п., зокрема за рахунок списання непрацюючих кредитів. Водночас за кредитами бізнесу вона зросла на 0,4 в.п.

Обсяги зобов’язань платоспроможних банків за другий квартал зросли на 5,3% завдяки приросту коштів клієнтів. Водночас частка рефінансування НБУ в зобов’язаннях банків за квартал скоротилася майже вчетверо — до 0,2%, що відповідає рівню липня 2008 року.

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Обсяги гривневих коштів фізичних осіб за другий квартал зросли на 7,5%. Зокрема строкові кошти населення у гривні зросли на 14,1%, адже банки дедалі активніше конкурували ставками за довші депозити.

Ставки за кредитами фізичних осіб впродовж кварталу дещо знизилися — до 28,5% річних, а за кредитами бізнесу — коливалися на рівні близько 20% річних.

«Банки пожвавлюють кредитування, а це є важливим свідченням відновлення економіки. Зменшення портфеля бізнес-кредитів у системі призупинилося, а обсяг роздрібних кредитів навіть зріс — як завдяки державній програмі „єОселя“, так і за рахунок власних кредитних програм банків. Про сталий тренд говорити зарано, але очікування економічних агентів та споживчі настрої населення поліпшуються», — зазначила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.

До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

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