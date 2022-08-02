Банки за тиждень видали доступних кредитів на 1,55 млрд грн — Finance.ua

Банки за тиждень видали доступних кредитів на 1,55 млрд грн
За минулий тиждень у межах державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» видано 166 пільгових кредитів на 1,55 млрд грн.
Зокрема державні банки уклали 96 кредитних договорів на 1,2 млрд грн.
Про це повідомили в Мінфіні.
З моменту старту програми суб’єкти підприємництва отримали від банків 45 933 кредити на 133,07 млрд грн, з яких 29 364 — від держбанків на 51,93 млрд грн.
За період дії воєнного стану укладено 11 111 кредитних договорів на 43,45 млрд грн, у тому числі, держбанками — 8 888 кредитних договорів на 25,28 млрд грн.
З них 0,67 млрд грн — на інвестиційні цілі; 4,12 млрд грн — як антикризові кредити; 3,48 млрд грн — як рефінансування попередньо отриманих кредитів; 19,65 млрд грн — кредити для сільськогосподарських товаровиробників; 15,5 млрд грн — на антивоєнні цілі.
Наразі за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» Фонд розвитку підприємництва (ФРП) уклав угоди про співропрацю з 42 банками.
До речі, на Finance.ua працює сервіс персонального підбору кредитів. Безкоштовно проводимо розрахунок та підбір кредитних пропозицій.
Обрати собі кредит 💸
Поділитися новиною