Банки за місяць видали кредитів під держгарантії ще на 3 млрд грн — Finance.ua

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Банки за місяць видали кредитів під держгарантії ще на 3 млрд грн

Кредит&Депозит
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Банки за місяць видали кредитів під держгарантії ще на 3 млрд грн
Банки за місяць видали кредитів під держгарантії ще на 3 млрд грн
У межах підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 31 523 кредити на загальну суму 99,1 млрд гривень.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
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Станом на 1 грудня 2023 року 29 банків-кредиторів обслуговують 18 264 кредити на суму 64,2 млрд гривень. Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечений державними гарантіями на портфельній основі, становили 30,5 млрд гривень. Це близько 70% від загального ліміту наданих гарантій (43,9 млрд гривень).
При цьому в листопаді 2023 року укладено 675 кредитних договорів на суму близько 2,8 млрд грн із часткою зобов’язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі понад 1,4 млрд гривень.
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За кількістю кредитів, що обслуговуються станом на 1 грудня поточного року під державні гарантії на портфельній основі продовжує лідирувати ПриватБанк — наразі обслуговується 12 595 кредитів на загальну суму понад 22,8 млрд грн, що становить 71% від ліміту таких гарантій, наданих цьому банку.
Другим за кількістю таких кредитів є Ощадбанк — 2 439 кредитів на загальну суму понад 10,1 млрд грн (відповідно — 84% від ліміту банку).
Інфографіка: Мінфін
Інфографіка: Мінфін
Найбільший обсяг кредитів обслуговується:
  • у Києві - 1 723 кредити на суму 5,9 млрд грн;
  • у Дніпропетровській області - 1 547 кредитів на 4,9 млрд грн;
  • у Київській області - 1 164 кредити на 4,6 млрд грн;
  • у Львівській області - 1 516 кредитів на 4,3 млрд гривень.
За видами економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, обслуговуються у таких сферах:
  • сільське господарство — 6 868 кредитів на загальну суму 34,9 млрд грн;
  • оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів — 6 655 кредитів на близько 14,5 млрд грн;
  • переробна промисловість — 2 215 кредитів на 9,5 млрд грн;
  • транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність -973 кредити на 2,1 млрд гривень.
Інфографіка: Мінфін
Інфографіка: Мінфін
За матеріалами:
Finance.ua
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