Банки з початку року закрили понад тисячу відділень: у яких залишилося найбільше — Finance.ua
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Банки з початку року закрили понад тисячу відділень: у яких залишилося найбільше

Фондовий ринок
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На 1 жовтня 2022 року в Україні налічувалося 5516 чинних структурних підрозділів банків. З початку року їхня кількість скоротилася на 1169 (на 17,5%).
Про це повідомляє НБУ.
За даними НБУ, в Україні було 69 діючих банків, і їхня кількість скоротилася з початку року на три (Сбербанк, Промінвестбанк і Мегабанк).
Найбільше відділень у державному ПриватБанку — 1294. Другий квартал поспіль банк лідирує за кількістю відділень, випередивши Ощадбанк. З початку року банк скоротив 203 відділення.
У державному Ощадбанку залишилося 1237 відділень (-365).
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Далі з великим відривом йдуть банки із іноземним капіталом Райффайзен Банк (357) та Укрсиббанк (233). Замикає п’ятірку приватний ПУМБ (224).
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За матеріалами:
РБК-Україна
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