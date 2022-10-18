Банки з початку року закрили понад тисячу відділень: у яких залишилося найбільше — Finance.ua

Банки з початку року закрили понад тисячу відділень: у яких залишилося найбільше Вчора 08:34 — Фондовий ринок

На 1 жовтня 2022 року в Україні налічувалося 5516 чинних структурних підрозділів банків. З початку року їхня кількість скоротилася на 1169 (на 17,5%).

Про це повідомляє НБУ

За даними НБУ, в Україні було 69 діючих банків, і їхня кількість скоротилася з початку року на три (Сбербанк, Промінвестбанк і Мегабанк ).

Найбільше відділень у державному ПриватБанк у — 1294. Другий квартал поспіль банк лідирує за кількістю відділень, випередивши Ощадбанк. З початку року банк скоротив 203 відділення.

У державному Ощадбанк у залишилося 1237 відділень (-365).

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Далі з великим відривом йдуть банки із іноземним капіталом Райффайзен Банк (357) та Укрсиббанк (233). Замикає п’ятірку приватний ПУМБ (224).

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