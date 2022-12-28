Банки витратять 300 млн грн для роботи під час блектаутів — Finance.ua

Банки витратять 300 млн грн для роботи під час блектаутів Сьогодні 09:46 — Фондовий ринок

Банки витратять 300 млн грн для роботи під час блектаутів

Додаткові операційні витрати банків для забезпечення безперебійної роботи під час блектаутів перевищать 300 млн грн.

Про йдеться у звіті про фінстабільність від Національного банку.

«За оцінками банків, мінімально на обладнання, на підтримку автономної роботи відділень вони витратять 300 млн грн. Ці оцінки були зроблені ними на початку грудня, відповідно до зміни умов роботи ці витрати можуть тільки зростати», — зазначила під час брифінгу директорка департаменту фінстабільності Первін Дадашова.

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Згідно зі звітом, банки оптимізують мережу та з початку війни скоротили персонал на 12%.

Крім того, на початок листопада близько 4% зайнятих осіб фінустанов працювали з-за кордону.

Вказується, що у другому півріччі частка працюючих відділень банків зросла, проте внаслідок перебоїв із електропостачанням у деяких регіонах України вона знижується.

Нагадаємо, Національний банк разом з усіма системно важливими банками України об’єдналися для створення спільної банківської мережі — Power Banking.

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