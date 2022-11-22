Банки видали пільгових кредитів бізнесу ще на 1 мільярд – Мінфін — Finance.ua

Банки видали пільгових кредитів бізнесу ще на 1 мільярд – Мінфін Сьогодні 09:11 — Кредит&Депозит

Банки видали пільгових кредитів бізнесу ще на 1 мільярд – Мінфін

У рамках держпрограми «Доступні кредити 5-7-9%» уповноважені банки минулого тижння видали бізнесу 288 пільгових кредитів на загальну суму 1,08 млрд грн.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Зокрема, банки держсектору уклали 154 кредитні договори на суму 0,35 млрд гривень.

Загалом із моменту старту програми суб’єкти підприємництва станом на 21 листопада отримали 50 382 кредити на загальну суму 154,6 млрд грн, з яких 32 434 — від банків держсектору на загальну суму 61,92 млрд грн.

При цьому за час дії воєнного стану в Україні у рамках програми укладено 15 560 кредитних договорів на загальну суму 64,98 млрд грн (у тому числі банками держсектору — 11 958 кредитних договорів на суму 35,27 млрд грн), з яких:

0,78 млрд грн — на інвестиційні цілі;

5,55 млрд грн — як антикризові кредити;

4,32 млрд грн — як рефінансування попередньо отриманих кредитів;

25,72 млрд грн — кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

28,59 млрд грн — на антивоєнні цілі.

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Єдиним учасником ФРП є уряд України в особі Міністерства фінансів, що координує усі аспекти діяльності Фонду.

На сьогодні за Державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» ФРП уклав угоди про співробітництво з 45 банками.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.