Банки видали аграріям пільгових кредитів на понад 5 мільярдів — Finance.ua
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Банки видали аграріям пільгових кредитів на понад 5 мільярдів

Вчора 16:14Аграрний ринок
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Станом на 13 квітня банки прокредитували понад 2 тисячі сільгоспвиробників на суму понад 5,4 мільярда гривень.
Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.
«Станом на 13 квітня банки видали кредитів 2080 с/г товаровиробникам на 5,434 млрд грн, основна сума із яких була залучена за програмою портфельних гарантій 80% — 4,413 млрд грн», — йдеться в повідомленні.
Найбільше кредитів отримали аграрії таких областей:
  • Кіровоградської (1,8 млрд грн);
  • Вінницької (94 млн грн);
  • Дніпропетровської (74 млн грн);
  • Одеської (55 млн грн);
  • Львівської (35 млн грн).
"Фактично за тиждень було видано кредитів більш ніж на 3,5 млрд грн для понад тисячі аграріїв. Банки взяли доволі швидкі темпи, щоб покрити потреби наших с/г товаровиробників, які саме зараз проходять посівну кампанію. На сьогодні аграрні кредити можуть видавати 22 банки, і мета держави — наростити кредитування аграрної галузі до 40 млрд грн, тобто ще майже у 8 разів.
Україна розуміє свою визначальну роль як гаранта продовольчої безпеки світу, тож ми повинні зібрати урожай, аби прогодувати себе, а також не допустити дефіциту продовольства та голоду в світі", — заявив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський.
За матеріалами: Finance.ua
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