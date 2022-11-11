Банки видали аграріям кредитів на 72,5 млрд гривень — Finance.ua

Банки видали аграріям кредитів на 72,5 млрд гривень Сьогодні 21:33 — Кредит&Депозит

Pа минулий тиждень 338 аграріїв залучили 1 млрд 623 млн грн.

Про це пише Мінагрополітики.

Найбільше кредитних коштів отримали с/г виробники Київської — 259 млн грн, Одеської — 168 млн грн, Волинської — 154 млн грн, Хмельницької — 111 млн грн, Тернопільської областей — 107 млн грн.

У цілому ж за 2022-й рік понад 34 тис. аграріїв залучили кредитів на 72 млрд 548 млн грн.

Абсолютним лідером за обсягом кредитування є Київщина з показником в 11 млрд грн.

Також серед лідерів — Вінниччина (7 млрд 446 млн грн), Кіровоградщина (6 млрд 696 млн грн), Дніпропетровщина (5 млрд 122 млн грн), Одещина (4 млн 837 млн грн).

Найбільше кредитів аграріям видали «ПриватБанк», «Райффайзен Банк», «Укргазбанк», «Ощадбанк», «Укрексімбанк», «Креді Агріколь Банк», «ПУМБ».

Нагадаємо, Уряд ухвалив рішення про надання фінансової підтримки мікро-, малому та середньому бізнесу на відновлення частково або повністю зруйнованих внаслідок бойових дій виробничих потужностей. Агропідприємства також можуть розраховувати на таку підтримку.

Підприємці зможуть отримати кредит на відновлення виробничих потужностей під 9% терміном до 5 років на суму до 60 млн грн (без урахування раніше виданих кредитів за програмами держпідтримки). Виконання зобов’язань за такими кредитами частково (до 80%) забезпечуватиметься державною гарантією.

Умови для отримання кредиту:

виробничі потужності підприємства зруйновані повністю чи частково, або викрадені внаслідок війни чи окупації (що підтверджено документально);

підприємство здійснювало господарську діяльність протягом року до широкомасштабного наступу рф (що підтверджено даними річної фінзвітності станом на 1.01.2022 р.);

відновлювальні виробничі потужності розташовані не ближче 50 км від зони бойових дій, не знаходяться під окупацією.

Крім того, агровиробники зможуть подати заявку на отримання державних субсидій, цільових, субсидованих кредитних програм, позик і технічної допомоги від ЄС та інших міжнародних донорів на онлайн-платформі Державний аграрний реєстр

Перелік банків-кредиторів:

АТ КБ « ПриватБанк

АТ АБ «Укргазбанк»

АТ «Ощадбанк»

АТ «Укрексімбанк»

АТ «ПУМБ»

АТ «Прокредит Банк»

АТ «Райффайзен Банк»

АТ «ОТП Банк»

АТ «ТАСКОМБАНК»

АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»

АТ «Кредобанк»

АТ «БАНК АЛЬЯНС»

ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ»

АТ АКБ «Львів»

АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»

АТ «МТБ БАНК»

АТ «МІБ»

ПАТ «Кредитвест банк»

АТ «Полтава-Банк»

АТ «Банк «ГРАНТ»

АТ «Банк «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»

АТ «МетаБанк»

АТ «ПРАВЕКС БАНК»

АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК»

АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»

АТ «А-БАНК»

До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

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