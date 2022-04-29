Банки видали аграріям кредитів на 15 млрд гривень, — Мінагрополітики

Банки станом на 28 квітня видали аграріям кредитів на 14,905 млрд гривень.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства, передають Українськi Новини.

«Станом на 28 квітня банки видали кредити аграріям на 14 905 млн гривень. Основну частину цієї суми було залучено за програмою портфельних гарантій 80% — майже 10 200 млн гривень. Шість областей вже залучили понад мільярд гривень — це Кіровоградська (2,047 млрд гривень), Вінницька (1,829 млрд гривень), Дніпропетровська (1,467 млрд гривень), Київська (1,177 млрд гривень), Одеська (1,259 млрд гривень), Полтавська (1,196 млрд гривень)», — йдеться у повідомленні.

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За останній тиждень банки видали аграріям кредити на суму понад 6 млрд гривень.

«Цього тижня банки видали аграріям кредитів приблизно як за два тижні до того. Деякі державні банки вводять додаткові кредитні канікули для малого та мікробізнесу, відкладаючи виплати за тілом кредиту та відсотками на кілька місяців. Станом на сьогоднішній день кредити отримали 5033 сільгосптоваровиробники. І далі ми не плануємо зменшувати темпи, адже уряд зараз створив усі умови для здешевлення та доступності кредитних ресурсів для аграріїв», — наголосив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський.

Українська зернова асоціація (УЗА) прогнозує, що Україна може отримати новий урожай зернових та олійних на рівні 63 млн тонн.

Аграрії зібрали у 2021 році 106 млн тонн зернових, зернобобових та олійних культур, що є найбільшим показником за всю історію незалежної України.

Зернових та зернобобових було зібрано понад 84 млн тонн, олійних культур — 22,6 млн тонн.

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