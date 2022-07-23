Банки України з початку року закрили кожне десяте відділення — Finance.ua

Банки України з початку року закрили кожне десяте відділення Вчора 14:23 — Фондовий ринок

Банки України з початку року закрили кожне десяте відділення

Станом на 1 липня 2022 року в Україні налічувалося 5989 діючих структурних підрозділів банків. З початку року їх число скоротилося на 696 (на 10,4%).

Про це свідчать дані Національного банку України.

За даними НБУ, в Україні було 69 діючих банків, і їх кількість скоротилася з початку року на три (Сбербанк, Промінвестбанк і Мегабанк ).

Найбільше відділень у державному ПриватБанк у — 1452. Вперше в історії банк зайняв перше місце, хоча і скоротив 45 відділень.

У державному Ощадбанк у залишилося 1305 відділень (-297), і він опустився на друге місце.

Далі з великим відривом йде банк з іноземним капіталом Райффайзен Банк (415), державний Укргазбанк (261). Замикає п’ятірку приватний ПУМБ (253).

Таблиця: РБК-Україна

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