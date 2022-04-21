Банки, попри війну, очікують зростання корпоративного кредитного портфеля – опитування — Finance.ua

Банки, попри війну, очікують зростання корпоративного кредитного портфеля – опитування

У І кварталі банки через війну кардинально змінилися настрої попередніх опитувань стосовно динаміки кредитування:

респонденти відзначили різке зниження попиту на кредити з боку бізнесу і населення,

рекордне посилення стандартів кредитування

та найнижчий рівень схвалення заявок.

Про це повідомили в опитуванні НБУ.

Банки не очікують відновлення попиту на кредити, за винятком сегмента МСП, та прогнозують подальше посилення всіх видів ризиків.

Попит на кредити вщух, стандарти кредитування рекордно посилились

У січні-березні 2022 року інтерес позичальників до бізнес-кредитів суттєво скоротився, найбільше — на довгострокові, кредити в іноземній валюті та позики МСП. Натомість потреба в оборотному капіталі, реструктуризації боргу та внутрішньому фінансуванні частково підсилювали попит.

Більшість банків повідомили про суттєве посилення стандартів корпоративного кредитування, більшою мірою для довгострокових кредитів, валютних позик та кредитів великому бізнесу.

Попит населення на кредити різко скоротився через зменшення витрат на товари тривалого вжитку і заощаджень.

Найбільше за всю історію опитувань зниження попиту на іпотеку відбулося внаслідок погіршення перспектив ринку нерухомості.

Стандарти кредитування домогосподарств також посилились, більшою мірою на іпотеку.

У І кварталі 2022 року учасники опитування відзначили зростання всіх видів ризиків, найбільше — кредитного й операційного.

Банки стримано оцінюють перспективи кредитування

У наступні 12 місяців 46% респондентів прогнозують зростання обсягу корпоративного кредитування. Натомість більшість опитуваних зазначають про очікуване падіння роздрібного кредитування. Банки вважають, що якість кредитного портфеля погіршиться в обох сегментах.

У найближчі три місяці банки прогнозують, що усі види ризиків надалі посилюватимуться.

На сайті Finance.ua ви можете порівняти і взяти кредит готівкою та онлайн в українських банках та фінансових організаціях.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.