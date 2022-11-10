Банки підвищили ставки для населення: скільки коштує кредит — Finance.ua

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Банки підвищили ставки для населення: скільки коштує кредит

Кредит&Депозит
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Банки підвищили ставки для населення: скільки коштує кредит
Банки підвищили ставки для населення: скільки коштує кредит
Середні відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у жовтні 2022 року у національній валюті становили 37,8% річних. Порівняно з вереснем ставки зросли на 1,6 в.п.
Про це свідчать дані Національного банку України.
За даними НБУ, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті впали з 4,7% до 4,2% річних.
Таблиця: РБК-Україна
Таблиця: РБК-Україна
Ставки за гривневими кредитами для підприємств у жовтні впали з 19,8% до 19,7% річних, за валютними зросли з 5,5% до 6,0%.
Таблиця: РБК-Україна
Таблиця: РБК-Україна
Кредитний портфель банків за жовтень скоротився на 1,3% до 1054 млрд гривень, у т.ч. населення скоротився на 1,8% до 227 млрд гривень, підприємств скоротився на 1,1% до 801 млрд гривень.

Довідка Finance.ua:

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За матеріалами:
РБК-Україна
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