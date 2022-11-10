Банки підвищили ставки для населення: скільки коштує кредит — Finance.ua

Банки підвищили ставки для населення: скільки коштує кредит Сьогодні 11:03 — Кредит&Депозит

Банки підвищили ставки для населення: скільки коштує кредит

Середні відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у жовтні 2022 року у національній валюті становили 37,8% річних. Порівняно з вереснем ставки зросли на 1,6 в.п.

Про це свідчать дані Національного банку України.

За даними НБУ, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті впали з 4,7% до 4,2% річних.

Таблиця: РБК-Україна

Ставки за гривневими кредитами для підприємств у жовтні впали з 19,8% до 19,7% річних, за валютними зросли з 5,5% до 6,0%.

Таблиця: РБК-Україна

Кредитний портфель банків за жовтень скоротився на 1,3% до 1054 млрд гривень, у т.ч. населення скоротився на 1,8% до 227 млрд гривень, підприємств скоротився на 1,1% до 801 млрд гривень.

Довідка Finance.ua:

кожна оплата за кредитом зараз дуже важлива для економіки України. При цьому якщо у вас різко погіршилося фінансове становище — ви маєте право звернутися до фінансової установи, де ви оформили кредит, з проханням реструктуризувати кредитну заборгованість;

схема погашення кредиту є важливою умовою кредитного договору. Від цієї умови залежить сума щомісячного платежу;

самостійна перевірка кредитної історії може попередити деякі неприємні ситуації.

До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

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