Банки переглядають ставки: які відсотки за депозитами чекають на українців — Finance.ua

Банки переглядають ставки: які відсотки за депозитами чекають на українців Сьогодні 15:01 — Кредит&Депозит

Банки переглядають ставки: які відсотки за депозитами чекають на українців

Банки в Україні восени 2023 року почали переглядати ставки за депозитами. Багато хто вже урізав відсотки за вкладами після вересневого зниження облікової ставки НБУ, тому глобальних змін у листопаді не передбачається. Проте депозити можуть стати менш вигідними у тих фінустановах, які поки що утримували старі умови. А ось реальна прибутковість гривневих вкладів може навіть зрости — до 6−7%.

Остання зміна «обліківки» не вплине на депозитний ринок, пояснив OBOZ.UA директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв.

«Зараз ставка за депсертифікатами залишилася на рівні 20%, тому найближчого місяця триватиме інерційний перегляд ставок у банках, які ще їх не переглянули. І глобального перегляду ставок (зниження прибутковості) не відбудеться», — зазначив банкір.

За його словами, у листопаді середня прибутковість за гривневими депозитами, як і раніше, залежатиме від їхніх термінів. Так:

для депозитів терміном 3−6 місяців середня ставка становитиме 14,5% річних ;

; для депозитів з розміщенням терміном від 9 місяців до 1 року — 14% річних.

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Таким чином, ймовірно, найбільш затребуваними у громадян залишаться депозити саме на 3−6 місяців через короткий термін вкладу та високий прибуток. Очікується, що за підсумками листопада такі депозити становитимуть до 65% усіх нових вкладів.

Крім того, на тлі уповільнення інфляції зросте «чистий» прибуток за гривневими вкладами, вважає Замотаєв. За його розрахунками, він становитиме до 6% за вкладами на 9−12 місяців та до 7% на депозитах на 3−6 місяців. Це в 2−2,5 рази вище за прибутковість валютних депозитів, що робить гривневі вклади більш привабливими для громадян, підкреслив банкір.

Загалом ситуація з прибутковістю депозитів в Україні залежатиме не лише від економічних, а й від військових чинників. Зокрема, це інтенсивність та наслідки можливих обстрілів Росією енергетичної інфраструктури України.

«Листопад може виявитися найбільш сприятливим для громадян, які вирішать покласти гроші на гривневий депозит. Ставки залишаються досить високими, а чистий прибуток перевищує інфляційний прогноз», — резюмував експерт.

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