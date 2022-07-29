Банки оцінили обсяги фондування, – опитування НБУ — Finance.ua

Банки оцінили обсяги фондування, – опитування НБУ Вчора 10:15 — Кредит&Депозит

У ІІ кварталі 2022 року обсяги депозитів, за оцінками банків, збільшилися.

Про це йдеться у повідомленні НБУ. Звіт охоплює узагальнені оцінки та очікування респондентів про обсяги, вартість, строковість різних видів фондування та капіталу банку, а також чинників, що впливають на ці показники.

Їхня вартість зросла через здорожчання корпоративних та оптових залучень.

Надалі знижувалася частка зобов’язань в іноземній валюті та скоротилася загальна строковість депозитів.

Обсяг капіталу за останні 12 місяців збільшився, водночас понад 60% банків очікують зменшення обсягу капіталу в наступні 12 місяців.

Обсяги фондування, попри війну, зросли, строковість — скоротилася.

Банки загалом позитивно оцінили динаміку фондування у квітні — червні 2022 року:

про зростання обсягів коштів корпорацій повідомили 72% респондентів, що більш як удвічі перевищує показник попереднього кварталу.

Обсяги коштів домогосподарств збільшилися переважно у великих банків.

Натомість скоротилися обсяги оптового фондування, до якого належить рефінансування НБУ.

У ІІІ кварталі фінустанови не прогнозують суттєвих змін обсягів залучень.

Вони очікують помірне зростання депозитів населення та корпорацій, водночас розраховують на подальше зниження обсягів оптового фондування.

Середня вартість зобов’язань у ІI кварталі зросла.

У найближчі три місяці банки прогнозують суттєве зростання вартості залучень від корпорацій і домогосподарств, ціна оптового фондування зростатиме помірніше.

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Триває тренд дедоларизації залучень.

Строковість залучених коштів скоротилася у 81% опитаних.

У ІІІ кварталі банки очікують продовження цих тенденцій.

Фінустанови прогнозують зменшення обсягу та суттєве здорожчання капіталу.

За останній рік капітал зріс у більшості банків.

63% фінустанов прогнозують зменшення обсягу капіталу в найближчі 12 місяців, переважно внаслідок очікуваних збитків та негативних змін в економіці.

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У І кварталі таких було 81%, тож очікування банків відносно зміни капіталу стали дещо оптимістичнішими.

Банки зазначили, що вартість капіталу в середньому дещо збільшилася, і очікують здорожчання капіталу надалі.

«Опитування про банківське фондування» проводилося з 28 червня до 12 липня 2022 року серед 27 менеджерів банків, відповідальних за управління пасивами.

Частка опитаних фінустанов становить 94% у загальному обсязі активів банківської системи.

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