Банки оцінили обсяги фондування, – опитування НБУ — Finance.ua

Банки оцінили обсяги фондування, – опитування НБУ
У ІІ кварталі 2022 року обсяги депозитів, за оцінками банків, збільшилися.
Про це йдеться у повідомленні НБУ. Звіт охоплює узагальнені оцінки та очікування респондентів про обсяги, вартість, строковість різних видів фондування та капіталу банку, а також чинників, що впливають на ці показники.
Їхня вартість зросла через здорожчання корпоративних та оптових залучень.
Надалі знижувалася частка зобов’язань в іноземній валюті та скоротилася загальна строковість депозитів.
Обсяг капіталу за останні 12 місяців збільшився, водночас понад 60% банків очікують зменшення обсягу капіталу в наступні 12 місяців.
Обсяги фондування, попри війну, зросли, строковість — скоротилася.
Банки загалом позитивно оцінили динаміку фондування у квітні — червні 2022 року:
- про зростання обсягів коштів корпорацій повідомили 72% респондентів, що більш як удвічі перевищує показник попереднього кварталу.
Обсяги коштів домогосподарств збільшилися переважно у великих банків.
Натомість скоротилися обсяги оптового фондування, до якого належить рефінансування НБУ.
У ІІІ кварталі фінустанови не прогнозують суттєвих змін обсягів залучень.
Вони очікують помірне зростання депозитів населення та корпорацій, водночас розраховують на подальше зниження обсягів оптового фондування.
Середня вартість зобов’язань у ІI кварталі зросла.
У найближчі три місяці банки прогнозують суттєве зростання вартості залучень від корпорацій і домогосподарств, ціна оптового фондування зростатиме помірніше.
Триває тренд дедоларизації залучень.
Строковість залучених коштів скоротилася у 81% опитаних.
У ІІІ кварталі банки очікують продовження цих тенденцій.
Фінустанови прогнозують зменшення обсягу та суттєве здорожчання капіталу.
За останній рік капітал зріс у більшості банків.
63% фінустанов прогнозують зменшення обсягу капіталу в найближчі 12 місяців, переважно внаслідок очікуваних збитків та негативних змін в економіці.
У І кварталі таких було 81%, тож очікування банків відносно зміни капіталу стали дещо оптимістичнішими.
Банки зазначили, що вартість капіталу в середньому дещо збільшилася, і очікують здорожчання капіталу надалі.
«Опитування про банківське фондування» проводилося з 28 червня до 12 липня 2022 року серед 27 менеджерів банків, відповідальних за управління пасивами.
Частка опитаних фінустанов становить 94% у загальному обсязі активів банківської системи.
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