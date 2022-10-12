Банки майже повністю погасили залучене на початку війни рефінансування — Finance.ua
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Банки майже повністю погасили залучене на початку війни рефінансування

Фондовий ринок
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Банки майже повністю погасили залучене на початку війни рефінансування
Банки майже повністю погасили залучене на початку війни рефінансування
Заборгованість банків із бланкового рефінансування, яке вони залучили на початку війни на суму понад 60 млрд грн, на цей час зменшилася до 45-47 млн грн.
Про це повідомив заступник глави НБУ Юрій Гелетій в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна.
«Якщо ми говоримо загалом про заборгованість з рефінансування, то у нас її пікове значення за всіма інструментами було 161 млрд грн, а зараз вона становить 68 млрд грн», — сказав він
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Гелетій нагадав, що Національний банк надає банкам кредити рефінансування під заставу пулу активів, який може складатися з цінних паперів з огляду на майнові права на майбутні надходження коштів від цінних паперів.
«Це насамперед державні облігації України. Також можуть бути корпоративні облігації, розміщені під гарантію Кабміну, облігації внутрішніх місцевих позик, а також депсертифікати та іноземна валюта», — уточнив заступник глави НБУ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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