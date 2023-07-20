Банки Латвії заблокували 73 млн євро через санкції — Finance.ua
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Банки Латвії заблокували 73 млн євро через санкції

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Банки Латвії заблокували 73 млн євро через санкції
Банки Латвії заблокували 73 млн євро через санкції
Близько 73 мільйонів євро заморозили в латвійських банках унаслідок санкцій проти росії та білорусі.
Про це повідомляє агентство LETA.
Зазначається, що латвійські установи виявили шість фізичних осіб, які прямо підпадають під санкції, і 34 юридичні особи, які безпосередньо не включені до санкційних списків.
Уточнюється, що в зазначених юридичних осіб є права власності або контролю підсанкційних осіб, тому їхні фінансові активи заморозили.
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Як підкреслює Банк Латвії, фінансові установи надали дані станом на 14 липня, і вивчення цих активів триває.
Нагадаємо, російські активи в країнах «Великої сімки» (G7) будуть заморожені доти, доки москва не виплатить компенсацію Україні, йдеться у заяві групи, прийнятій у Вільнюсі.
Раніше також стало відомо, що Німеччина не підтримує план Європейського Союзу передати на відновлення України заморожені активи російського центрального банку.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
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