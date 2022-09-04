Банківський кредит під час війни: наскільки законні нарахування відсотків та штрафи — Finance.ua

Банківський кредит під час війни: наскільки законні нарахування відсотків та штрафи Вчора 08:02 — Кредит&Депозит

Якщо під час війни людина втратила можливість сплачувати кредит, взятий раніше, вона може розраховувати на додаткові кредитні канікули та скасування штрафу за несплату, проте кошти все одно доведеться заплатити.

Про це повідомляє «Консультант».

Так, однією з перших законодавчих ініціатив було введення «кредитних канікул», суть яких полягає у звільненні від штрафу позичальника протягом воєнного стану та 30 днів після його завершення. Це також стосується нарахувань за ст. 625 Цивільного кодексу України (3% річних та інфляційні втрати).

«Тобто під час воєнного стану обов’язок повертати кредит залишається, обов’язок сплачувати проценти за кредит також залишається. Але якщо позичальник не може вчасно погасити кредит за графіком чи проценти, то банк не може штрафувати», — йдеться у повідомленні.

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Варто зазначити, що це стосується як споживчих, так і бізнес-кредитів.

Банки в індивідуальному порядку можуть запроваджувати додаткові заходи підтримки: відтермінування повернення кредиту, якщо строк його повернення припав на воєнний стан, або ж списання частини заборгованості у разі погашення 80% і більше кредиту. Однак це все індивідуальні ініціативи окремих банків.

До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

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