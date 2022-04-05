Банківська система функціонує стабільно, — Шевченко

Вчора 13:36 — Казна та Політика

Нині банківська система загалом функціонує стабільно. Усі платежі здійснюються у звичайному режимі.

Про це голова Національного банку України Кирило Шевченко сказав у інтерв’ю міжнародній організації Toronto Centre.

«Українські банки залишаються підключені до системи електронних платежів Нацбанку SEP та обробляють платежі клієнтів так само гладко, як і до війни. Ми намагаємося якнайкраще подбати про те, щоб банківська система залишалася функціональною, незалежно від місцезнаходження. У районах України, де не ведуться бойові дії, відкрито майже всі відділення банків. Деякі відділення обслуговують клієнтів навіть у зонах бойових дій. Безготівкові розрахунки здійснюються без обмежень», — зазначив Шевченко.

Також за необхідності банки мають доступ до численних інструментів НБУ для підвищення ліквідності, таких як бланкові кредити рефінансування, які були запущені в перший день повномасштабного наступу рф 24 лютого.

«Водночас попит на таке рефінансування поки що невисокий. Це ознака того, що банки не потребують додаткової ліквідності, хоча й триває повномасштабна війна», — акцентував голова НБУ.

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