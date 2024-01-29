Банківська мережа зросла на 40 відділень у IV кварталі — Finance.ua
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Банківська мережа зросла на 40 відділень у IV кварталі

Фондовий ринок
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Банківська мережа зросла на 40 відділень у IV кварталі
Банківська мережа зросла на 40 відділень у IV кварталі
Загальна мережа відділень українських банків в IV кварталі 2023 року зросла на 40 відділень — до 5138 відділень.
Про це повідомляє FinClub із посиланням на дані НБУ.
Найбільше нових відділень відкрили два банки: Кристалбанк збільшив мережу на 13 відділень — до 40, а Асвіо Банк — на 14, до 44 відділень.

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Збільшували мережі також Райффайзен Банк (+3), Таскомбанк (+3), Комінбанк (+3), Банк Кредит Дніпро (+3), МТБ Банк (+2), Укргазбанк (+2), ПриватБанк (+1), Кредобанк (+1), Оксі Банк (+1), Індустріалбанк (+1), ПУМБ (+1), Укрсиббанк (+1), банк «Український капітал» (+1), Піреус Банк МКБ (+1).
Закривали свої відділення Правекс Банк (-3), Мотор-Банк (-3), РВС Банк (-1), ЄПБ (-1), Акордбанк (-1), Креді Агріколь Банк (-1), А-Банк (-1).

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В цілому за рік мережа банків скоротилася на 198 відділень. Через банкрутство Айбокс Банку закрилося 69 офісів, а Укрбудінвестбанку — 50 офісів, Банку Форвард — 17, а банку «Конкорд» — 14. Сумарно це 150 закритих відділень.
Серед платоспроможних банків найбільше скорочення мережі у ПриватБанку (-78), який саме минулого року втратив першість на ринку — в нього зараз 1132 відділення, тоді як найбільше тепер в Ощадбанку — 1182 офіси.
Найбільший приріст за рік продемонстрував Асвіо Банк (+36)
За матеріалами:
Фінансовий клуб
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