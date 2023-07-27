Банкіри очікують зниження 27 липня Нацбанком облікової ставки — опитування Сьогодні 12:41 — Кредит&Депозит

Банкіри очікують, що Національний банк України (НБУ) вперше з 1 червня 2022 року знизить облікову ставку з 25% до 23−24% на засіданні 27 липня.

Такий прогноз дають банкіри, опитані агентством « Інтерфакс-Україна ».

Сенс Банк

Так, начальник аналітичного відділу націоналізованого Сенс Банку Олексій Блінов очікує зниження облікової ставки на 3 п.п. до 22% річних.

«Поліпшення короткострокових інфляційних очікувань ще більше збільшує потребу в зниженні облікової ставки. Як перший крок 27 липня оптимальним видається її зниження на 3 п.п. до 22% річних. В умовах дворазової розбіжності між інфляцією та обліковою ставкою це буде досить обережним кроком», — зазначив Блінов.

За його словами, Сенс Банк, зберігає прогноз облікової ставки 20% річних на кінець 2023 року, що відповідає заявленим НБУ намірам тримати облікову ставку на помітно позитивному реальному рівні, навіть з огляду на ризики прискорення інфляції у 2024 році.

Голова правління ОТП Банку, голова Ради Незалежної асоціації банків України Володимир Мудрий також очікує, що НБУ може ухвалити рішення про зниження ставки на 2−3% річних.

«Для цього є дві передумови. По-перше, необхідно стимулювати кредитування економіки. Всупереч тому, що ділові очікування останнім часом покращилися, попиту на позикові кошти з боку бізнесу ми не спостерігаємо. Корпоративний кредитний портфель, на відміну від споживчого, продовжує зменшуватися. І ціна ресурсів на це має великий вплив. По-друге, депозитні ставки вже значно перевищують рівень інфляції», — зазначив він.

Він зазначив, що інфляція становила в липні 12,8% за значення українського індексу ставок за депозитами фізосіб — 14−15% річних у гривні залежно від терміну вкладів, тоді як НБУ завжди наголошував, що депозитні ставки мають триматися на рівні, який тільки компенсує інфляцію.

Крім того, він вважає, що залучення коштів у тримісячні депозитні сертифікати НБУ за фіксованою ставкою на рівні облікової залишиться поки що чинним.

Дещо нижчий прогноз дають в Юнекс Банку, Глобус Банку та Акордбанку

«Упевнений, що НБУ ухвалить рішення про зниження ставки на 1−2%, адже для цього є всі передумови. Насамперед, істотно більш жваві темпи зниження інфляції. (…) Щоправда, я не думаю, що регулятор вдасться до різких змін. Проте ризики і невизначеність залишаються дуже значними, в системі сформовано чималий навіс ліквідності, який НБУ намагається зв’язати в строкових депозитах. Та й з погляду курсової стабільності Нацбанку слід зберігати високий рівень привабливості гривневих вкладів для населення», — зазначив голова правління Юнекс Банку Іван Світек.

Він зазначив, що НБУ ще у квітні очікував на сповільнення інфляції до 14,8% наприкінці 2023 року, проте вже за підсумками червня інфляція скоротилася до 12,8%.

«Так, воєнні ризики не дають змоги бути надто оптимістичними в прогнозах, зокрема й щодо інфляції. Однак у самому НБУ відкрито говорять про збереження потенціалу для подальшого її уповільнення», — додав банкір.

Перша заступниця голови правління Глобус Банку Олена Дмитрієва поділяє цю думку.

«Зараз, як ніколи, питання зниження облікової ставки найбільш імовірне. При цьому „крок“ зниження навряд чи перевищить 1−2 п.п., що фактично збігатиметься з раніше анонсованими планами НБУ», — зазначила експертка.

За її словами, таке рішення стало можливим після тривалої та кропіткої праці регулятора зі встановлення балансу між попитом і пропозицією на валюту, поступовою популяризацією гривні як найнадійнішої валюти, яка є найбільш надійним засобом впливу для збереження та примноження статків громадян.

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