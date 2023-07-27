Банкіри очікують зниження 27 липня Нацбанком облікової ставки — опитування — Finance.ua
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Банкіри очікують зниження 27 липня Нацбанком облікової ставки — опитування

Кредит&Депозит
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Банкіри очікують, що Національний банк України (НБУ) вперше з 1 червня 2022 року знизить облікову ставку з 25% до 23−24% на засіданні 27 липня.
Такий прогноз дають банкіри, опитані агентством «Інтерфакс-Україна».
Сенс Банк
Так, начальник аналітичного відділу націоналізованого Сенс Банку Олексій Блінов очікує зниження облікової ставки на 3 п.п. до 22% річних.
«Поліпшення короткострокових інфляційних очікувань ще більше збільшує потребу в зниженні облікової ставки. Як перший крок 27 липня оптимальним видається її зниження на 3 п.п. до 22% річних. В умовах дворазової розбіжності між інфляцією та обліковою ставкою це буде досить обережним кроком», — зазначив Блінов.
За його словами, Сенс Банк, зберігає прогноз облікової ставки 20% річних на кінець 2023 року, що відповідає заявленим НБУ намірам тримати облікову ставку на помітно позитивному реальному рівні, навіть з огляду на ризики прискорення інфляції у 2024 році.
ОТП Банк
Голова правління ОТП Банку, голова Ради Незалежної асоціації банків України Володимир Мудрий також очікує, що НБУ може ухвалити рішення про зниження ставки на 2−3% річних.
«Для цього є дві передумови. По-перше, необхідно стимулювати кредитування економіки. Всупереч тому, що ділові очікування останнім часом покращилися, попиту на позикові кошти з боку бізнесу ми не спостерігаємо. Корпоративний кредитний портфель, на відміну від споживчого, продовжує зменшуватися. І ціна ресурсів на це має великий вплив. По-друге, депозитні ставки вже значно перевищують рівень інфляції», — зазначив він.
Він зазначив, що інфляція становила в липні 12,8% за значення українського індексу ставок за депозитами фізосіб — 14−15% річних у гривні залежно від терміну вкладів, тоді як НБУ завжди наголошував, що депозитні ставки мають триматися на рівні, який тільки компенсує інфляцію.
Крім того, він вважає, що залучення коштів у тримісячні депозитні сертифікати НБУ за фіксованою ставкою на рівні облікової залишиться поки що чинним.
Дещо нижчий прогноз дають в Юнекс Банку, Глобус Банку та Акордбанку.
Юнекс Банк
«Упевнений, що НБУ ухвалить рішення про зниження ставки на 1−2%, адже для цього є всі передумови. Насамперед, істотно більш жваві темпи зниження інфляції. (…) Щоправда, я не думаю, що регулятор вдасться до різких змін. Проте ризики і невизначеність залишаються дуже значними, в системі сформовано чималий навіс ліквідності, який НБУ намагається зв’язати в строкових депозитах. Та й з погляду курсової стабільності Нацбанку слід зберігати високий рівень привабливості гривневих вкладів для населення», — зазначив голова правління Юнекс Банку Іван Світек.
Він зазначив, що НБУ ще у квітні очікував на сповільнення інфляції до 14,8% наприкінці 2023 року, проте вже за підсумками червня інфляція скоротилася до 12,8%.
«Так, воєнні ризики не дають змоги бути надто оптимістичними в прогнозах, зокрема й щодо інфляції. Однак у самому НБУ відкрито говорять про збереження потенціалу для подальшого її уповільнення», — додав банкір.
Глобус Банк
Перша заступниця голови правління Глобус Банку Олена Дмитрієва поділяє цю думку.
«Зараз, як ніколи, питання зниження облікової ставки найбільш імовірне. При цьому „крок“ зниження навряд чи перевищить 1−2 п.п., що фактично збігатиметься з раніше анонсованими планами НБУ», — зазначила експертка.
За її словами, таке рішення стало можливим після тривалої та кропіткої праці регулятора зі встановлення балансу між попитом і пропозицією на валюту, поступовою популяризацією гривні як найнадійнішої валюти, яка є найбільш надійним засобом впливу для збереження та примноження статків громадян.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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