Банкір спрогнозувала, яким буде долар до кінця тижня — Finance.ua

Банкір спрогнозувала, яким буде долар до кінця тижня Сьогодні 19:00 — Валюта

Курс долара в Україні до кінця поточного тижня (до 21 травня) коливатиметься у межах 37,4−37,9 грн/дол.

Такий прогноз зробила директор департаменту казначейських операцій «Юнекс Банку» Ганна Золотько, зазначивши, що готівковий курс найближчими днями повільно рухатиметься до офіційного, але українці змін не відчують.

«Такий хід подій свідчить про високий ступінь збалансованості ринку. А сильним стабілізаційним фактором на ринку залишається розширений ліміт з продажу готівкової валюти населенню, який НБУ запровадив у середині квітня», — пояснила експерт.

Нагадаємо, в банківських обмінниках Києва готівковий курс гривні до долара 16 травня залишився на рівні попереднього дня — 37,80 грн/дол. По євро курс гривні зміцнився на 10 копійок і склав 41,30 грн/євро. Продати американську валюту в середньому можна було за курсом 37,35 грн за дол., євро — 40,65 грн за євро.

А курс готівкового долара в «ПриватБанку» подешевшав на 4 копійки — до 37,53 грн за долар. Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становив 37,45 грн, євро — 41,32 грн. Курс євро подешевшав на 20 копійок — до 41,10 грн/євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 37,03 грн/дол., євро — 40,10 грн/євро.

УНІАН За матеріалами:

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