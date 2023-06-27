Банкір спрогнозувала курс долара в Україні до кінця тижня — Finance.ua

Банкір спрогнозувала курс долара в Україні до кінця тижня
Курс долара в Україні до кінця поточного тижня (до 2 липня) перебуватиме в межах коридору 36,5 — 37,6 грн/дол., прогнозує директор департаменту казначейських операцій «Юнекс Банку» Ганна Золотько, передає 24 канал.
За її словами, на цьому тижні слід очікувати зростання волатильності на ринку. Пов’язано це з наближенням перехідною датою перед виплатою зарплат українцям і податків.
«Досвід минулих тижнів і загальне співвідношення попиту і пропозиції, правда, не дають приводу прогнозувати істотне подорожчання іноземної валюти. Але такі спроби будуть робитися. Підвищена волатильність буде супроводжуватися розширенням різниці між курсами продажів і купівлі валюти. А після цього ринок буде шукати нове рівноважне значення курсу», — зазначила експерт.
Золотько не виключає пожвавлення курсового руху і зростання діапазону його коливань найближчими днями.
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