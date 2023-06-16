Bank of America повернувся на ринок «зелених» облігацій — Finance.ua

Bank of America повернувся на ринок «зелених» облігацій Сьогодні 23:52 — Фондовий ринок

Bank of America вийшов на європейський ринок облігацій інвестиційного класу з метою продажу облігацій на суму 1 млрд євро зі строком погашення через п’ять років, щоб допомогти фінансувати проєкти з відновлюваної енергетики.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що це перша угода, пов’язана з ESG, укладена найбільшими банками США з листопада.

На думку Ніколаса Елфнера, співголови аналітичного відділу Breckinridge Capital Advisors, банки можуть бути більш активними на ринках екологічних облігацій, деномінованих в інших валютах, з огляду на нещодавню перевірку ESG у США. «Європейський ринок „зелених облігацій“ можливо, глибший, має більш розвинену нормативно-правову базу, спеціалізовану базу інвесторів і менш мобілізований контингент противників ESG», — додав він.

Зазначається, що за весь минулий рік банки продали екологічних, соціальних та управлінських боргових зобов’язань на суму $8,9 млрд.

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