Bank of America озвучив ризики та переваги ШІ-технологій для банків — Finance.ua

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Bank of America озвучив ризики та переваги ШІ-технологій для банків

Технології&Авто
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Bank of America озвучив ризики та переваги ШІ-технологій для банків
Bank of America озвучив ризики та переваги ШІ-технологій для банків
Застосування технологій штучного інтелекту в банківському секторі несе в собі переваги і ризики, пише CoinDesk з посиланням на аналітичний звіт Bank of America (BAC).
Експерти заявляють, що технології ШІ мають великий потенціал у тому, що стосується підвищення ефективності роботи установ. Автоматизація процесів і прискорення обробки даних призведе до зростання доходів, кажуть у BAC.
У звіті також повідомляється, що повсюдне впровадження ШІ в банківський сектор несе в собі відчутні ризики. Технологічний процес передбачає доступ штучного інтелекту до широкого спектру даних, включно з конфіденційною інформацією про клієнтів, операції та транзакції.
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Питання забезпечення безпеки даних має стати ключовим моментом під час впровадження ШІ в банківську галузь, сказано в документі.
«Проблема криється в забезпеченні збереження клієнтських активів у світі демократизованого ШІ, який також поставив нижчі бар'єри для суб'єктів загроз», — пишуть аналітики BAC.

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Експерти зазначають, що в епоху соціальних мереж і швидкого обміну інформацією процес вилучення активів значно прискорився. Водночас фінансові регулятори поки що не мають «протиотрути проти нової реальності», вважають у BAC.
У документі повідомляється, що ШІ вже використовується більшістю великих банків, хоча й обережно. Якщо ця технологія зможе забезпечити відчутну ефективність для фінансових установ і підвищити прибутковість, процес інтеграції штучного інтелекту прискориться.
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