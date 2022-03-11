Банк міжнародних розрахунків закрив доступ центрального банку рф до своїх сервісів — Finance.ua

Банк міжнародних розрахунків закрив доступ центрального банку рф до своїх сервісів

Банк міжнародних розрахунків (Bank for International Settlements, BIS) призупиняє доступ центрального банку рф до своїх сервісів.

Про це УНН повідомила пресслужба Національного банку України.

«Національний банк України вітає рішення Банку міжнародних розрахунків призупинити участь центрального банку росії у діяльності цієї найстарішої міжнародної фінансової організації, яку часто називають банком центральних банків у зв’язку з воєнною агресією цієї держави проти України», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у відповідь на звернення НБУ BIS обмежив доступ центрального банку рф до всіх своїх засідань, сервісів та інших видів діяльності.

«Ми щиро вдячні нашим партнерам за приєднання до міжнародних санкцій, запроваджених проти держави-агресора», — заявив голова НБУ Кирило Шевченко.

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