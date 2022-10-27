Банк Канади підвищив облікову ставку до максимуму з 2008 року — Finance.ua

Банк Канади підвищив облікову ставку до максимуму з 2008 року Вчора 11:47 — Світ

Банк Канади підвищив облікову ставку до максимуму з 2008 року

Центробанк Канади підвищив базову відсоткову ставку на 50 базисних пунктів до максимуму з 2008 року — повільніше, ніж очікували економісти на тлі стійкої інфляції в країні.

Банк Канади підвищив ключову процентну ставку на 0,50 процентного пункту до 3,75%, чим довів ключову ставку до найвищого рівня з 2008 року. Це вже шосте підвищення ставки в цьому році.

Більшість економістів і всі, крім одного з п’яти найбільших банків Канади, очікували більшого підвищення — одразу на 0,75 відсоткового пункту.

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«У Канаді економіка продовжує працювати в умовах надлишкового попиту, а ринки праці залишаються напруженими», — йдеться в заяві Банку Канади. «Попит на товари і послуги як і раніше випереджає здатність економіки забезпечити їх пропозицію, що чинить тиск на інфляцію».

Натомість центробанк зафіксував ефект від підвищення ставок: ціни на нерухомість знижуються, а витрати домогосподарств пом’якшуються. Попри це, інфляція залишається стійкою — у вересні споживчі ціни зросли на 6,9% в річному вимірі проти 8,1% в червні, але уповільнення переважно зумовлене зниженням цін на бензин.

«Показники базової інфляції, за якими слідкує банк, поки що не демонструють суттєвих ознак послаблення фундаментального цінового тиску», — йдеться в повідомленні. «Короткострокові інфляційні очікування залишаються високими, що збільшує ризик того, що підвищена інфляція утримуватиметься».

Економічна Правда За матеріалами:

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