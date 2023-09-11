Банк Euroclear отримав понад 1,7 мільярда євро прибутку від заморожених російських активів — Finance.ua
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Банк Euroclear отримав понад 1,7 мільярда євро прибутку від заморожених російських активів

Фондовий ринок
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Банк Euroclear отримав понад 1,7 мільярда євро прибутку від заморожених російських активів
Банк Euroclear отримав понад 1,7 мільярда євро прибутку від заморожених російських активів
За перше півріччя бельгійський банк Euroclear отримав 1,74 мільярда євро прибутку від заморожених російських активів.
Про це йдеться у повідомленні банку.
«Вторгнення росії в Україну призвело до застосування міжнародних санкцій на всьому ринку, що суттєво вплинуло на Euroclear. Оскільки зберігається значна невизначеність, Правління вважає за необхідне відокремити розрахунковий прибуток, пов’язаний із санкціями, від базових фінансових результатів під час оцінки діяльності та ресурсів компанії», — зазначили в банку.
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Одним із наслідків санкцій стало те, що заблоковані виплати купонів і погашення заборгованості підсанкційним особам призвели до накопичення готівки на балансі Euroclear Bank. На кінець червня балансовий звіт банку збільшився на 47 мільярдів євро порівняно з минулим роком і становив 150 мільярдів євро.
Проценти, нараховані на залишки готівки з активів росії, які перебувають під санкціями, становили 1,74 млрд євро.
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Рада банку очікує, що темпи зростання процентного доходу сповільняться у другій половині 2023 року, оскільки заблоковані платежі та погашення накопичуються менш швидко, а консенсус-прогнози економістів передбачають більш стабільне середовище процентних ставок.
Паралельно Єврокомісія розглядає різні варіанти використання прибутків, отриманих від заморожених сум, що знаходяться у фінансових установах, включаючи Euroclear, для фінансування відновлення України.
У Euroclear додали, що продовжать зберігати прибутки, пов’язані з російськими санкціями, доки ситуація з використанням цих коштів не проясниться.

Компанії, що «перефарбували» свої бренди та лишилися в росії

За матеріалами:
Економічна Правда
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