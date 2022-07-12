Банк Англії закликав регулювати криптовалюти за аналогією до традиційного ринку — Finance.ua

Банк Англії закликав регулювати криптовалюти за аналогією до традиційного ринку Вчора 19:43 — Фінтех і Картки

Криптовалюти необхідно регулювати за аналогією з традиційними фінансами з метою зниження ризиків в індустрії та підвищення довіри інвесторів.

Про це заявив заступник керуючого Банку Англії Джон Канліфф.

Під час прес-конференції чиновник нагадав про колапс екосистеми Terra. За його словами, цифрові активи не можуть зберегти свою цінність та стабільність, спричиняючи стрес на ринках.

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«Для мене це підкреслює той факт, що зараз нам потрібно запровадити систему регулювання, яка керуватиме цими ризиками у криптосвіті так само, як ми керуємо ними у звичайному світі», — зазначив Канліфф.

Він визнав, що криптовалюти мають «реальний потенціал для використання у фінансовій системі». Однак заступник голови ЦБ не виключив, що правила доведеться «підганяти» під індустрію через її відмінності від традиційної фінансової системи.

Раніше Банк Англії заявив про важливість моніторингу ринку цифрових активів. Регулятор також закликав посилити нормативно-правову та правозастосовну базу у цьому напрямку.

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