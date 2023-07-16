Балі з наступного року запровадить податок для туристів — Finance.ua

Балі з наступного року запровадить податок для туристів Сьогодні 18:25 — Особисті фінанси

Балі з наступного року запровадить податок для туристів

Індонезійський курорт Балі з наступного року запровадить податок обсягом 150 000 рупій (10 доларів США) для туристів, які в'їжджають на Острів богів, щоб зберегти його культуру.

Про це заявили офіційні особи, пише The Jakarta Post.

Залежний від туристів Балі щороку приваблює мільйони іноземних гостей, і острів, усіяний пляжами, намагається отримати вигоду зі своєї популярності, щоб поповнити свою скарбницю та захистити свою тропічну чарівність.

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«Сплата збору за іноземних туристів провадиться лише один раз під час їхнього візиту на Балі», — заявив місцевим законодавцям губернатор І Ваян Костер.

За його словами, збір має оплачуватись в електронному вигляді та застосовуватиметься до іноземних туристів, які в'їжджають на Балі з-за кордону або з інших частин Індонезії.

Збір не застосовуватиметься до внутрішніх індонезійських туристів.

Коли його запитали, чи буде новий податок стримувати людей від відвідування острову, Костер сказав, що влада не вірить, що цифри впадуть.

«Це не проблема. Ми будемо використовувати його для довкілля, культури та побудуємо якіснішу інфраструктуру, тому подорож на Балі буде більш комфортною та безпечною», — сказав він журналістам.

За офіційними даними, минулого року острів відвідало понад 2 мільйони туристів, на тлі того, як Балі оговтався від пандемії COVID-19 після запровадження політики абсолютної нетерпимості до порушників правил.

Балі пообіцяв вжити жорстких заходів щодо туристів після серії інцидентів, які включали акти неповаги до переважно індуїстської культури острова.

УНН За матеріалами:

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