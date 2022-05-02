Багаті росіяни хочуть обміняти нерухомість у Лондоні на квартири у Дубаї – FT — Finance.ua
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Багаті росіяни хочуть обміняти нерухомість у Лондоні на квартири у Дубаї – FT

Вчора 09:32Світ
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Багаті росіяни намагаються обміняти свою елітну нерухомість у Лондоні на житло в Дубаї, шукаючи способи обійти фінансові обмеження, запроваджені після вторгнення рф в Україну.
Про це пише Financial Times із посиланням на рієлторів.
За даними газети, рієлтори в еміраті вже кілька тижнів користуються списком доступних варіантів, серед яких, зокрема, є лондонський особняк вартістю 34 млн фунтів стерлінгів і апартаменти вартістю 8 млн фунтів стерлінгів.
"Їх пропонують росіяни, які готові обміняти свою лондонську нерухомість на нове місце проживання в Дубаї, уникаючи при цьому банківських переказів і фінансового контролю.
Щоб підвищити привабливість угоди, власники лондонських житлових площ пропонують великі знижки", — кажуть джерела FT.
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Наразі близько 1000 осіб і компаній потрапили під санкції, а іншим загрожують додаткові перевірки, а також труднощі щодо грошових переказів та відкриття банківських рахунків, пише газета.
При цьому, у Дубаї є сумніви і щодо організації подібних угод, і щодо попиту: чи захочуть резиденти ОАЕ йти на ризик і укладати подібну угоду, зазначає FT.
«Я дуже сумніваюся, що це може спрацювати: у Лондоні доведеться надати надто багато документів. Але це показує, як далеко вони [росіяни] готові зайти, щоб ухилитися від фінансової системи», — заявив бізнесмен із Дубая, якому список доступних у Лондоні варіантів показував рієлтор.
За словами одного з юристів, складнощі з проведенням операції можуть виникнути через додаткові платежі — гербовий збір та інші комісії в обох юрисдикціях.
Інший фахівець наголосив: якщо «продавець» не під санкціями, то подібні угоди обміну можна укладати, вони є цілком законними.
Дубай став улюбленим притулком для заможних росіян і їхніх статків після початку вторгнення рф в Україну та санкцій проти росії, пише FT.
ОАЕ зайняли нейтральну позицію і не стали застосовувати до росії обмеження.
«Ми бачимо приплив російських клієнтів з початку війни в Україні, і це спонукало нас створити спеціальний російський офіс для їх обслуговування», — сказав партнер юридичної фірми BSA Ahmad Bin Hezeem & Associates в Дубаї Майкл Кортбаві.
Закриття великих міжнародних юридичних фірм у москві також створило пул талановитих людей, доступних для найму, додав він.
Засновник агентства нерухомості Driven Properties Абдулла Аладжаджі повідомив FT, що його компанія зареєструвала різке зростання вартості угод цього року: він пов’язав це, зокрема, з припливом росіян у Дубай.
За матеріалами: Економічна Правда
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