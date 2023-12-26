АЗС продовжують знижувати ціни на автогаз — Finance.ua

АЗС продовжують знижувати ціни на автогаз Сьогодні 21:39 — Енергетика

У понеділок, 25 грудня, порівняно із п’ятницею, 22 грудня, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз знизилися на 0,4% до 31,19 гривні за літр, на дизельне паливо марки «Євро» збереглися на рівні 53,99 гривні за літр, на бензин марки «Євро-95» збереглися на 54,32 гривні за літр.

Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС, передають Українськi Новини.

Середні ціни на бензин А-95 залишилися на рівні 54,32 гривні за літр.

Середні ціни на дизельне паливо збереглися на 53,99 гривні за літр.

Середні ціни на газ знизилися на 0,4% із 31,32 гривні за літр до 31,19 гривні за літр.

Як повідомляли Українськi Новини, у п’ятницю, 22 грудня, порівняно із четвергом, 21 грудня, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз знизилися на 1,6% до 31,32 гривні за літр, на дизельне паливо марки «Євро» збереглися на рівні 53,99 гривні за літр, на бензин марки «Євро-95» збереглися на 54,32 гривні за літр.

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